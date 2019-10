Rihana Petra, naar eigen zeggen nog steeds gehuwd met de oud-koning van Maleisië en sultan van de deelstaat Kelantan, Muhammad V, heeft haar man sinds december niet meer gezien. Dat meldt het voormalige Russische model op Instagram, waar ze ook een filmpje plaatste van een eerder interview met de Daily Mail.

“Hij verbergt zich voor mij en onze zoon”, aldus Rihana in een reactie op beschuldigingen uit Kelantan dat zij een schandaal maakt van de volgens het hof eerder dit jaar door een islamtitische rechtbank uitgesproken scheiding. “Hij is degene die zorgt voor een schandaal. Ik bied mijn verontschuldigingen aan voor zijn gedrag. Ik hoop dat hij denkt over zijn reputatie en stopt met dit gevecht.” Ze richt zich ook rechtstreeks tot de sultan. “Faris, je bent een vader en je bent van koninklijken huize. Denk na over wat je doet.”

In het interview vertelt Rihana over haar korte huwelijk met de sultan, waaruit een zoontje is geboren. Ze heeft geen idee waarom de relatie spaak is gelopen en wordt onderhouden door familieleden. In Maleisië is nooit officieel toegegeven dat de sultan, die op dat moment ook koning was, met de Russische is getrouwd, al circuleerden er wel foto’s van de bruiloft op sociale media.

Muhammad V trad in januari plotsklaps af als koning van Maleisië en ook daar werd geen officiële reden voor gegeven. In juli volgde de mededeling van een advocaat van de sultan dat een scheiding was uitgesproken, waarmee het huwelijk impliciet werd toegegeven. Het vaderschap van zoontje Leon werd betwist, maar Rihana zegt dat geen DNA-test nodig is want het is overduidelijk dat Leon de zoon van de sultan is. Via de media strijdt ze tegen het hof. “Ik heb al vaak geprobeerd mijn man te bereiken om over ons huwelijk te praten, maar ik krijg hem niet te pakken.”