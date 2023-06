Saudische kroonprins bij bruiloft kroonprins Jordanië

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman (37) wordt donderdag in Jordanië verwacht voor het huwelijksfeest van kroonprins Hoessein en Rajwa Khalid Al Saif. Meerdere buitenlandse media, waaronder persbureau Reuters, kondigen zijn komst aan.

Het huwelijk vindt plaats in de Jordaanse hoofdstad Amman. Het eerste deel van de trouwceremonie is in het Zahran-paleis, daar waar de Jordaanse koning Abdullah II en diens vrouw Rania in 1993 huwden. Later op de dag verschuiven de festiviteiten naar het paleis Al Husseiniya, waar het paar met de gasten aan het banket zal gaan. Vanuit Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Amalia aanwezig.

De laatste keer dat de Saudische kroonprins Jordanië bezocht was in juni vorig jaar. Dat bezoek kwam na jaren dat de betrekkingen tussen beide landen bekoeld waren geraakt. Samen met de halfbroer van koning Abdullah II, de in 2004 afgezette kroonprins Hamza bin Hussein, zou Saudi-Arabië in 2021 een poging hebben ondernomen om de huidige koning af te zetten.

Rajwa, de aanstaande kroonprinses van Jordanië, is Saudische. Haar vader is een rijke zakenman. Van haar moeder, Azza Al Sudairi, is bekend dat ze verre familie is van de huidige koning Salman. Afgelopen zomer werd het nieuws van de verloving naar buiten gebracht. In de periode hierna legden de twee verschillende werkbezoeken af.