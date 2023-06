Saudische kroonprins in Parijs om Expo 2030 naar Riyad te halen

De Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman (37) is maandag in Parijs aanwezig om het kandidaatschap van zijn hoofdstad Riyad te promoten voor de wereldtentoonstelling van 2030. Bij de receptie, die het land zelf organiseert, zijn volgens staatspersbureau SPA hoogwaarheidsbekleders uit binnen- en buitenland aanwezig.

Onder meer vertegenwoordigers van de 179 landen die bij organisator Bureau International des Expositions zijn aangesloten, maar ook leden van VN-organisatie UNESCO en Franse ambassadeurs zijn uitgenodigd. Naast Riyad stelden ook Zuid-Korea (Busan), Italië (Rome) en Oekraïne (Odessa) zich kandidaat voor de wereldexpositie. De laatste editie van de wereldtentoonstelling werd georganiseerd door de Verenigde Arabische Emiraten, die de Expo 2020 in Dubai hielden.

Saudi-Arabië rekent zelf op ruim 40 miljoen bezoekers als het de organisatie toegewezen krijgt. In november wordt middels een stemronde bepaald naar welke stad de wereldexpositie uiteindelijk gaat.

De troonopvolger van koning Salman was al langer in Frankrijk aanwezig. Afgelopen vrijdag ontving de Franse president Emmanuel Macron hem en zijn gevolg in zijn residentie op het Élysée. Er werd onder meer gesproken over de betrekkingen tussen beide landen, maar ook hoe er samengewerkt kan worden om de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de rest van de wereld te verzachten.