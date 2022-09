Scholz ontmoet Saudische kroonprins tijdens reis door Golfregio

De Duitse bondskanselier Olaf Scholz reist komend weekend af naar Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Hij heeft volgens een woordvoerder een ontmoeting met onder anderen de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman, de man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op de journalist Jamal Khashoggi.

Khashoggi werd in 2018 vermoord in het Saudische consulaat in Istanbul. Bin Salman beweert niets met de moord te maken te hebben, maar in het Westen wordt ervan uitgegaan dat hij de opdracht heeft gegeven. De banden met Duitsland zijn daarna verslechterd. De woordvoerder van Scholz heeft bevestigd dat ook de dood van Khashoggi besproken zal worden met de kroonprins, de feitelijke leider van Saudi-Arabië.

Op zijn reis door de Golfregio wil Scholz verder aandacht besteden aan Duitse investeringen in de regio. Waarschijnlijk staat met name de energiecrisis in Europa hoog op de agenda. Door de sancties tegen Rusland en de Russische onvrede daarover komt er minder energie uit dat land naar Duitsland en de rest van Europa. Scholz zal op zoek gaan naar alternatieven en de Golfregio is rijk aan fossiele brandstoffen. Bin Salman lijkt daardoor niet langer de paria in het westen die hij eerder was. Hij sprak deze zomer ook al met de Amerikaanse en de Franse president.