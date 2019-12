De sultan van Oman is zaterdagavond aangekomen in Brussel voor medisch onderzoek. De 79-jarige Qaboos verblijft daarvoor wekenlang in België en heeft een hotel in Leuven helemaal afgehuurd, meldt VRT zondag. Waarom de sultan wordt onderzocht, is niet bekendgemaakt.

Qaboos kwam naar Brussel met twee toestellen: Boeing 747SP, waarschijnlijk voor zijn entourage, en een Boeing 747-400 waarin hij zelf zat. De sultan laat zich in een ziekenhuis in Leuven onderzoeken en huurt daarvoor wekenlang ook een viersterrenhotel in de stad af. Honderden gasten die al een kamer hadden geboekt, zouden te horen hebben gekregen dat hun reservering is geannuleerd. Het hotel neemt tot eind januari geen nieuwe boekingen aan. Ook het bijbehorende restaurant kan niet worden gereserveerd.

De sultan kwakkelt al jaren met zijn gezondheid, maar het paleis zwijgt over zijn toestand. De afgelopen jaren reisde hij al meerdere keren naar het buitenland om zich te laten behandelen.

Eerder dit jaar werd op sociale media nog geschreven dat Qaboos was overleden, dit werd echter al snel ontkracht door lokale media. Wie zijn opvolger wordt als hij overlijdt, is niet bekend. Na het overlijden van de sultan, die geen kinderen heeft, moet zijn familie iemand aanwijzen. Mochten zij er niet uitkomen, ligt er een verzegelde brief klaar met daarin de voorkeur van de sultan.