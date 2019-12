De sultan van Oman vliegt zaterdag naar België voor medisch onderzoek. Het hof gaf verder geen verklaring waarom de 79-jarige Qaboos wordt onderzocht.

De sultan, die al jaren kwakkelt met zijn gezondheid en nauwelijks nog in het openbaar verschijnt, blijft voor “bepaalde tijd” in België. Qaboos reisde de afgelopen jaren al vaker naar het buitenland om zich te laten behandelen, maar het paleis zwijgt over zijn klachten.

Eerder dit jaar verschenen nog berichten op sociale media dat de leider van Oman was overleden. Wie de kinderloze Qaboos opvolgt als hij overlijdt, is niet bekend. Na het overlijden van de sultan, die begin 1970 via een paleiscoup aan de macht kwam en Oman sindsdien regeert, wijst zijn familie iemand aan. Indien het familieberaad er niet uitkomt, ligt er een verzegelde brief klaar met daarin de voorkeur van de sultan.