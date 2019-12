Thailand bereidt zich voor op twee belangrijke koninklijke gebeurtenissen. Allereerst is er donderdag de viering van de verjaardag van wijlen koning Bhumibol. Die gaat gepaard met veel officieel eerbetoon verspreid over het hele land en met een groot festival op Sanam Luang, het grote veld naast het Koninklijk Paleis in Bangkok.

De verjaardag van de in 2016 overleden vorst, die ruim zeventig jaar regeerde, is in Thailand tevens Vaderdag. Bhumibol wordt beschouwd als de ‘vader van alle Thai’, zoals de verjaardag van zijn weduwe koningin Sirikit ook wordt gevierd als Moederdag. De bevolking is zoals gebruikelijk gevraagd gele shirts te dragen, de kleur die traditioneel wordt geassocieerd met de dag van de week waarop Bhumibol op 5 december 1927 is geboren: een maandag.

De gele shirts kunnen volgende week donderdag weer uit de kast worden gehaald wanneer de kroningsplechtigheden voor Bhumibols opvolger koning Vajiralongkorn worden afgesloten met een grote botenparade van 52 rijkelijk versierde sloepen op de Chao Phraya-rivier in Bangkok. De koning, die ook geel als geboortekleur heeft, en zijn echtgenote koningin Suthida varen daarin zelf mee.

Het evenement zou oorspronkelijk al in oktober worden gehouden, maar werd toen op verzoek van de koning uitgesteld. De optocht is vergelijkbaar met de grote optocht die koning Vajiralongkorn op de dag van zijn kroning in mei maakte door de straten van de koninklijke wijk van Bangkok, en waarin hij zich toonde aan het volk. Datzelfde gebeurt nu op het water.