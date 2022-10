Thaise koning bezoekt vrijdag getroffen kinderdagverblijf

De Thaise koning Maha Vajiralongkorn bezoekt vrijdag het kinderdagverblijf waar een dag eerder tientallen mensen, onder wie veel jonge kinderen, om het leven werden gebracht. Samen met premier Prayut Chan-o-cha gaat de koning langs bij nabestaanden van het bloedbad.

Voormalig politieagent Panya Khamrap bracht donderdag in het noordoosten van Thailand 37 mensen om het leven. Hij viel kort na een rechtszitting over drugsbezit een kinderdagverblijf aan met een geweer, een pistool en een mes. Daarna reed de 34-jarige dader weg en schoot hij vanuit zijn auto op voorbijgangers. Eenmaal thuis vermoordde hij zijn vrouw en kind, waarna hij zelfmoord pleegde. De politie zei dat hij vrijdag terug had moeten komen naar de rechtbank wegens de zaak die tegen hem diende.

Premier Chan-o-cha liet weten “diep bedroefd” te zijn. Zelden werd Thailand getroffen door zo’n massale schiet- en steekpartij. Het land is in rouw en vlaggen bij overheidsgebouwen hangen halfstok.

De lichamen van verschillende slachtoffers zijn intussen naar het ziekenhuis van Udon Thani gebracht, waar autopsie zal plaatsvinden. Uit autopsie op het lichaam van de dader moet blijken of hij onder invloed was van drugs, wat door een hoge politieofficier al wel werd gesuggereerd.