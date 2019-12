De Thaise koning Vajiralongkorn is dit jaar terechtgekomen op de kledinglijst van het Britse mannenblad GQ. Alleen staat de vorst niet in het linker rijtje met bestgeklede mannen van de wereld, maar in het rijtje met slechtstgeklede.

Vajiralongkorn kreeg de achtste plaats toegewezen, achter onder meer Mark Zuckerberg van Facebook, de Chinese president Xi Jinping en voetballer Cristiano Ronaldo. De koning ging volgens de opstellers van de rangschikking nog net iets slechter gekleed dan de Amerikaanse president Donald Trump (tiende). Het slechtstgekleed vond GQ de politieke adviseur van premier Boris Johnson, David Cummings.

De online redactie vond het niet nodig een nadere toelichting te plaatsen op de klassering van de Thaise koning. Op sociale media buiten Thailand werden bij het bericht echter meteen verduidelijkende opnamen geplaatst uit Duitsland, waar de koning zich regelmatig vertoont met afzakkende jeans en een haltertopje dat zijn middenrif vrijlaat. Dat was bewijs genoeg voor slechte smaak.

In de top 50 van mannen met meer smaak staat prins Harry op de 41e plaats. “Zijn stijl laat zien dat hij die beroemde warmte heeft die zijn moeder zo geliefd maakte”, aldus het commentaar van GQ. Best gekleed vindt het blad dat vrijdag uitkomt, Timothée Chalamet, meteen gevolgd door Brad Pitt, Lil Nas X, David Beckham en Skepta.