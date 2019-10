Thailand stuurt premier generaal Prayut Chan-O-Cha naar de inhuldigingsplechtigheden voor de nieuwe Japanse keizer. Dat is opmerkelijk gezien de nauwe banden die de vorige Japanse keizer Akihito had met de drie jaar geleden overleden Thaise koning Bhumibol.

Akihito maakte na een staatsbezoek aan Vietnam zelfs een omweg via Bangkok om daar de laatste eer te bewijzen aan Bhumibol. Hij had toen ook een korte ontmoeting met de nieuwe koning Vajiralongkorn.

Die laat dus verstek gaan in Tokio, waar tien andere koningen en nog eens talrijke vorsten, dinsdag wel hun opwachting maken. Vajiralongkorn, die in 2013 tegelijk met Naruhito bij de inhuldiging was van koning Willem-Alexander, vond het ook niet wenselijk om zijn zus prinses Sirindhorn naar Japan af te vaardigen.

De overige Aziatische monarchieën zijn wel goed vertegenwoordig in Tokio: de vorsten van Bhutan, Brunei, Cambodja en Maleisië komen naar de plechtigheden.