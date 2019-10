De Thaise prinses Chulabhorn (62) is geopereerd aan haar linkerelleboog. Dat heeft het bureau van de hofhouding vrijdag bekendgemaakt.

De jongste zus van koning Vajiralongkorn was eerder deze week in het naar haar vernoemde Chulabhorn-ziekenhuis opgenomen vanwege gevoelloosheid in haar linkerhand. Een MRI-scan toonde aan dat zenuwen in haar linkerelleboog beklemd waren geraakt.

In het ziekenhuis is microchirurgie uitgevoerd om weefsel te verwijderen dat de gevoelloosheid veroorzaakte. De ingreep was succesvol en verliep zonder complicaties aldus de mededeling. Chulabhorn heeft echter nog wel last van de ingreep en blijft nog even in het ziekenhuis, waar ze ook fysiotherapie krijgt.