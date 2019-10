Het herstel van de Thaise prinses Chulabhorn na de operatie aan haar linkerelleboog verloopt “naar tevredenheid en zonder complicaties”. Dat meldt het bureau van de Thaise hofhouding. Volgens het bureau kan de jongste zus van koning Vajiralongkorn routineactiviteiten als vanouds uitvoeren.

De 62-jarige prinses werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen voor gevoelloosheid in haar linkerarm en -hand. Een MRI-scan toonde aan dat de zenuwen rond haar elleboog vastzaten. Afgelopen vrijdag werd ze geopereerd in het Chulabhorn-ziekenhuis om het weefsel dat de gevoelloosheid veroorzaakte te verwijderen. Chulabhorn krijgt momenteel nog fysiotherapie in het ziekenhuis.

Prinses Chulabhorn kampt al geruime tijd met een slechte gezondheid. In het openbaar wordt ze vaak gezien in een rolstoel of helpen begeleiders haar met lopen. Eerder dit jaar onderging ze een operatie voor staar nadat ze in februari in het Ramathibodi ziekenhuis was opgenomen voor rugpijn en wazig zicht. Ook heeft de prinses een auto-immuunziekte.