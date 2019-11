Thaise prinses Sirindhorn opnieuw in het ziekenhuis

Voor de tweede keer binnen een maand is de Thaise prinses Sirindhorn (64) opgenomen in het Chulalongkorn Memorial-ziekenhuis in Bangkok. Dat heeft het Bureau voor het Koninklijk Huis maandag bekendgemaakt.

Prinses Sirindhorn, de populaire en alom gerespecteerde zus van koning Vajiralongkorn, zou hartklachten hebben door vernauwing van de bloedvaten, aldus de eerste mededeling. Ze wordt nu verder onderzocht.

Sirindhorn, het meest actieve lid van de Thaise koninklijke familie, belandde in oktober ook in het ziekenhuis. Toen had ze buikpijn en koorts en bleek ze infecties en ontstekingen te hebben van het spijsverteringskanaal, verklaarde het paleis.