Op de internationale luchthavens Narita en Haneda van Tokio was het maandag een drukte van belang met de aankomsten van de staatsgasten voor de inhuldiging van keizer Naruhito dinsdag.

Japan heeft aan 194 landen plus de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Palestijnse gebieden een uitnodiging gestuurd om in het Koninklijk Paleis de zogenoemde ‘Sokuirei-Seiden-no-gi’-ceremonie bij te wonen. Volgens opgave van het paleis hebben 183 landen de invitatie aangenomen, waarvan 158 er speciaal iemand naar Tokio sturen.

Het contingent vorsten is bijzonder groot, zo bleek uit de maandag vrijgegeven gastenlijst. Er zijn maar liefst tien koningen aanwezig, in de meeste gevallen met hun echtgenote: België, Bhutan, Cambodja, Eswatini, Lesotho, Maleisië, Nederland, Spanje, Tonga en Zweden.

Gastenlijst

Daarnaast zijn de sultan van Brunei, erfprins van Liechtenstein, groothertog van Luxemburg, vorst van Monaco, emir van Qatar, prins Charles en de kroonprinsen van Bahrein, Denemarken, Jordanië en Noorwegen, het staatshoofd van Samoa en prins Moulay Rachid van Marokko bij de ceremonie.

Volgens de laatste opgave wonen ook 46 presidenten en een half dozijn gouverneurs-generaal, zoals die van Australië en Nieuw-Zeeland, de samenkomst in het Keizerlijk Paleis bij. Naruhito (59) maakt daar in een korte verklaring, voorgelezen vanaf de troon, bekend dat hij keizer is geworden.