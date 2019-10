Het verkeer in Tokio zal donderdag hinder ondervinden van de grote uittocht van de staatsgasten bij de inhuldigingsfestiviteiten voor keizer Naruhito. Overal in de stad hangen posters en staan waarschuwingen op schermen vanwege de afsluiting van belangrijke doorgaande wegen tussen het centrum van de hoofdstad en de twee internationale vliegvelden Haneda en Narita.

Een aantal genodigden was woensdag al vertrokken, zoals het Spaanse koningspaar dat vanuit Tokio naar Seoul vertrok voor een eerder al gepland maar toen uitgesteld staatsbezoek aan Zuid-Korea. Andere gasten gebruikten het verblijf in Japan voor onderling politiek overleg en ontmoetingen met de Japanse premier Shinzo Abe. Die ontving de afgelopen dagen de halve wereld, onder wie ook de koningen van Spanje en Bhutan.

Abe was woensdagavond tevens gastheer in het hotel New Ortani bij een diner met Japanse culturele elementen zoals traditioneel drama als Kabuki en Noh. De acteur Nomura Mansai, die ook is belast met de openings-en sluitingsplechtigheden van de Olympische- en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio, had de opdracht gekregen een balans te vinden tussen Japanse tradities en toegankelijkheid van het spektakel voor de buitenlandse genodigden.