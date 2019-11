In de Japanse hoofdstad Tokio is zaterdag alles in gereedheid gebracht voor de vorige maand uitgestelde ‘Shukuga-Onretsu-no-gi’, de rijtoer van het nieuwe keizers- en kroonprinselijk paar. Dat onderdeel van de inhuldigingsceremonie werd van 22 oktober verschoven naar 10 november uit piëteit met de slachtoffers van de tyfoon Hagibis.

De keizerlijke stoet telt zondagmiddag maar liefst 46 voertuigen. Ook de Japanse premier Shinzo Abe rijdt mee vanaf het Keizerlijk Paleis naar de keizerlijke residentie Akasaka, waar het keizerspaar in afwachting van het opknappen van het paleis nog woont. Het gaat om een afstand van 4,6 kilometer, waarvoor de politie van Tokio enkele tienduizenden belangstellenden verwacht.

De veiligheidsmaatregelen zijn fors. Er zijn maar liefst 26.000 politiemensen opgetrommeld. Iedereen die langs de route wil staan, moet door een veiligheidscontrole. Daarvoor zijn veertig controleposten ingericht. Aanstekers, messen, drones en spandoeken zijn verboden, evenals selfiesticks en grote rugzakken of bagage. Schreeuwen of het spelen van luide muziek is ook niet toegestaan, en mensen mogen ook niet iemand op de schouders nemen.

Vuile was en bloempotten

Mensen die langs de route wonen of werken, hebben ook een rits maatregelen voorgeschoteld gekregen. Ze mogen niet vanaf balkons of daken toekijken of foto’s maken. De was te drogen hangen is eveneens verboden en het advies was om potten met planten weg te halen om te voorkomen dat ze op de toeschouwers beneden zouden kunnen vallen bij een windstoot.

Delen van Tokio zijn afgesloten voor het verkeer en ook metrostations in de buurt van de route zijn deels gesloten.