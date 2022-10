Zulu-koning gekroond in Zuid-Afrika

Met kleurrijke feestelijkheden is in Zuid-Afrika voor het eerst in meer dan een halve eeuw een nieuwe Zulu-koning officieel gekroond. De 48-jarige Misuzulu KaZwelithini is de negende vorst van de Zulu’s, een ceremoniële functie die hem evenwel veel invloed geeft over de ruim 11 miljoen Zulu’s.

President Cyril Ramaphosa overhandigde de in luipaardvel gehulde monarch een certificaat van erkenning in een met tienduizenden mensen gevuld voetbalstadion in Durban. Koninklijke regimenten met traditionele rokken, nepluipaardvel, schilden en stokken zongen lofliederen voor hun koning. Vrouwen met felgekleurde Zulu-hoeden keken toe hoe jonge meisjes in geplooide rokken en kralen dansten in het stadion.

Misuzulu’s vader, koning Goodwill Zwelithini, overleed vorig jaar na ruim vijftig jaar heerschappij. Hij liet zes vrouwen en minstens 28 kinderen achter. Een van zijn vrouwen werd regentes, maar stierf kort daarna. In haar testament wees zij haar zoon Misuzulu als nieuwe koning aan, tot ongenoegen van andere leden van de uitgebreide koninklijke familie. Dat leidde afgelopen jaar tot bittere vetes en juridische procedures.

Zulu-koningen zijn afstammelingen van koning Shaka, de 19e-eeuwse leider die nog steeds wordt vereerd omdat hij een groot deel van het land heeft verenigd en veldslagen heeft geleverd tegen de Britse kolonisatoren. De Zulu’s vormen grofweg een vijfde van de bevolking en wonen met name in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal. Daar was Misuzulu, wiens voornaam “versterking van de Zulu’s” betekent, in augustus in een Zulu-ceremonie al tot koning gekroond.