Zulu-leider: Zulu-koning opgenomen na vermoedelijke vergiftiging

De Zuid-Afrikaanse Zulu-koning Misuzulu KaZwelithini is in het ziekenhuis opgenomen met een vermoedelijke vergiftiging, beweert Zulu-premier Mangosuthu Buthelezi. Het bericht over zijn ziekenhuisopname volgt op de plotselinge dood van een van zijn topadviseurs, die vermoedelijk overleed nadat ook hij vergiftigd was.

Volgens Buthelezi heeft de 48-jarige koning medische hulp gezocht in buurland Swaziland omdat hij zich niet op zijn gemak voelt bij behandeling in Zuid-Afrika. Zijn beide ouders zijn overleden toen ze in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis werden behandeld.

Een officiële woordvoerder van Misuzulu ontkent dat hij momenteel in het ziekenhuis ligt. De koning verkeert volgens hem “in perfecte gezondheid” en er zou geen reden zijn tot “onnodige paniek”.

Machtsstrijd

Koning Misuzulu werd afgelopen oktober gekroond, waarmee hij de eerste nieuwe Zulu-koning werd in meer dan vijftig jaar tijd. Binnen zijn familie woedt een grote machtsstrijd. Een deel van de familie betwist zijn aanspraak op de troon. Misuzulu zou niet de rechtmatige opvolger van zijn overleden vader, koning Goodwill Zwelithini, zijn. De familieleden vinden dat de troon toebehoort aan een andere zoon van de overleden koning, prins Simakade, en zijn naar de rechter gestapt. Koning Goodwill had zes vrouwen en minstens 26 kinderen.

Zulu-koningen zijn afstammelingen van koning Shaka uit de negentiende eeuw. Shaka wordt door de Zulu’s nog steeds vereerd omdat hij een groot deel van het land heeft verenigd en veldslagen heeft geleverd tegen de Britse kolonisatoren. De Zulu’s vormen ongeveer een vijfde van de bevolking van Zuid-Afrika. Ze wonen met name in de oostelijke provincie KwaZulu-Natal.

De Zulu-koning heeft geen formele politieke macht en de rol van de vorst is grotendeels ceremonieel. Toch is de vorst enorm invloedrijk, omdat hij financieel ondersteund wordt door de Zuid-Afrikaanse overheid.