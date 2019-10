Het hoofd van het Roemeense koningshuis, Margareta, en haar man prins Radu hebben dinsdag in het Elisabetapaleis in Boekarest de Zwitserse ambassadeur Arthur Mattli ontvangen.

Dit om de Zwitserse autoriteiten te bedanken voor de hulp en toestemming voor de repatriëring van het stoffelijk overschot van koningin-moeder Elena voor herbegrafenis in Roemenië. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

Op 18 oktober wordt de kist in een toestel van de Roemeense luchtmacht vanuit Lausanne overgevlogen naar Boekarest. Na een korte ceremonie op het vliegveld vertrekt de begrafenisstoet naar Curtea de Arges, waar zich de koninklijke graven bevinden in de Nieuwe Kathedraal. Daar is ook het graf van Elena’s zoon, de in 2017 overleden koning Mihai.

Op 19 oktober is de uitvaartplechtigheid, die door het Roemeense publiek op het plein voor de kathedraal kan worden gevolgd. Het koningshuis heeft gevraagd om alleen witte bloemen te gebruiken, wanneer mensen de koningin-moeder een laatste eerbetoon willen geven. De afgelopen dagen zijn al bloemen neergelegd bij het Elisabetapaleis.

Margareta en haar man reizen woensdag naar Nederland voor een driedaags werkbezoek.