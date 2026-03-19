Andere Tijden komt met serie over ‘koninklijke schandalen’

Andere Tijden komt binnenkort met een serie waarin ‘drie schandalen’ rondom het koningshuis aan bod komen. Dat maakt de omroep NTR donderdag bekend.

Die serie Koninklijke Kwesties focust zich in drie afleveringen op incidenten die voor “nationale opschudding” hebben gezorgd. In de eerste aflevering wordt ingezoomd op het huwelijk van prinses Irene met Carlos Hugo de Bourbon-Parma en de veelbesproken foto in de Spaanse kerk. De tweede aflevering vertelt het verhaal van prins Bernhard en het Lockheed-schandaal en de derde en laatste aflevering richt zich op het verleden van prinses Mabel.

In de serie worden de verhaallijnen gereconstrueerd. “Met bijzondere ooggetuigen als sleutelfiguren brengt de serie in beeld hoe het privéleven van de Oranjes steeds opnieuw botste met hun publieke functie”, laat het programma weten in een verklaring.

Koninklijke Kwesties is op zaterdag 25 april, 2 mei en 9 mei te zien bij de NTR op NPO 2.