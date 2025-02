André Rieu op de thee bij Bahreinse koning

André Rieu is donderdag ontvangen door koning Hamad van Bahrein. De wereldberoemde violist is met zijn orkest uitgenodigd voor een high tea.

Rieu deelt op Instagram enkele beelden van het bijzondere bezoek. Te zien is hoe hij onder politiebegeleiding bij het paleis aankomt en dat hij aan tafel een ereplaats heeft. De muzikant mocht tijdens het eten namelijk plaatsnemen naast de koning.

Het is niet de eerste keer dat Rieu bij koning Hamad langs mag komen. In 2023 kreeg de violist op het paleis in Manama zelfs een Bahreinse koninklijke onderscheiding. Vrijdag speelt Rieu samen met zijn Johann Strauss Orkest een concert in de oliestaat.