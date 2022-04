André Rieu zou graag puntje vlaai eten met het koningspaar

André Rieu mag op Koningsdag voor de tweede keer in zijn carrière optreden voor koning Willem Alexander en koningin Máxima. De violist heeft veel zin in het concert in zijn Maastricht en hoopt het koningspaar weer uitgebreid te kunnen spreken. Graag zou de ‘Koning van de Wals’ ook een puntje vlaai met ze eten, vertelt hij aan het ANP.

Rieu zou de koning en koningin willen uitnodigen op zijn landhuis aan de Maas en ze “een tas koffie met kroonselevlaoj en sjoem” willen aanbieden. “In het Nederlands een kop koffie met kruisbessenvlaai met schuim. Een Maastrichtse specialiteit, goddelijk!” Ook nodigt hij het koningspaar graag uit voor zijn jaarlijkse concertreeks op het Vrijthof. “Dat is inmiddels zo’n schitterende traditie geworden, waar mensen van over de hele wereld naartoe komen, daar zouden de koning en koningin toch echt een keer bij moeten zijn.”

De jarige Willem-Alexander en zijn familie worden door Rieu op Koningsdag onder meer getrakteerd op de Kroningswals, een nummer dat speciaal voor de troonsbestijging van de koning in 2013 is gecomponeerd. “Ik ga tijdens het concert ook proberen de koning Maastrichts te leren. Serieus hoor, het maakt deel uit van een van de stukken die we gaan spelen. Het is een prachtige, zangerige taal, die het verdient door een koning en koningin gesproken te worden.”

Buiten de route

De violist heeft even geduld moeten hebben voor Koningsdag in Maastricht. Eigenlijk was de Limburgse stad al in 2020 aan de beurt, maar dat ging vanwege de coronapandemie niet door. “Zo bijzonder dat Koningsdag eindelijk eens in Maastricht gevierd wordt.” Volgens Rieu ligt zijn stad namelijk een beetje “buiten” de route. “Net alsof we eigenlijk niet bij Nederland horen. Als we voor tv geïnterviewd worden, worden we nota bene ondertiteld. Dat vind ik absurd. Ik bedoel niet als we dialect spreken, dat is iets anders. Nee, gewoon Nederlands met een zachte g.”

Rieu verwacht dat de koninklijke familie een fijne dag gaat hebben in Maastricht. “Elke noorderling of westerling zegt, als hij in Maastricht is: het lijkt wel of je in het buitenland bent, in Zuid-Frankrijk of zo. Maastricht is een bourgondische stad, van oudsher was er een levendige handel met de ons omringende landen. Je hoort hier altijd Frans en Duits om je heen. Luik en Aken liggen maar twintig minuten hiervandaan, Brussel, Keulen en Düsseldorf nauwelijks een uur. Dat geeft Maastricht een internationale allure, de mensen zijn elegant gekleed, besteden meer aandacht aan hun uiterlijk. Ik hoop dat ze lang genoeg in de stad zullen vertoeven om die sfeer te proeven.”