André van Duin krijgt Belgische koninklijke onderscheiding

André van Duin krijgt een Belgische koninklijke onderscheiding. Koning Filip heeft de komiek en presentator benoemd tot Officier in de Kroonorde voor zijn bijzondere verdiensten in het versterken van de culturele band tussen België en Nederland.

Van Duin krijgt zijn lintje donderdag op de Belgische ambassade in Den Haag. Hij wordt geprezen voor zijn “warme humor, maatschappelijke betrokkenheid en jarenlange artistieke carrière” waarmee hij zowel in Nederland als in Vlaanderen populair is.

De 78-jarige Van Duin ontvangt al voor de derde keer koninklijke lof. Hij werd in 1993 door toenmalig koningin Beatrix benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en werd in 2011 bevorderd tot Officier in die orde.