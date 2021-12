Andrew-beschuldiger: Ghislaine Maxwell handelde niet alleen

Het schuldig bevinden van Ghislaine Maxwell is wat Virginia Giuffre betreft nog lang niet het einde in deze omvangrijke sekszaak. De vrouw, die de Britse prins Andrew beschuldigt van seksueel misbruik, hoopt dat het pas een eerste stap is en dat nu ook andere betrokkenen voor de rechter komen.

“Maxwell handelde niet alleen”, schrijft Giuffre op Twitter zonder daarbij Andrews naam te noemen. “Ook anderen moeten ter verantwoording worden geroepen. Ik heb er vertrouwen in dat dit zal gebeuren.”

Maxwell werd woensdag door een jury schuldig bevonden aan het ronselen van misbruikslachtoffers voor Jeffrey Epstein, een vriend van prins Andrew. Giuffre claimt dat de zoon van koningin Elizabeth haar meermaals heeft misbruikt in 2001, toen ze 17 jaar oud was. Hij heeft alle beschuldigingen tegengesproken.