Andrew blijft achtste in lijn voor de troon

Andrew Mountbatten Windsor blijft achtste in de lijn van troonopvolging, ondanks dat hij zijn titel van prins is kwijtgeraakt, meldt de BBC. De positie in de opvolgingsvolgorde verandert niet door het intrekken van zijn titels en onderscheidingen.

De huidige volgorde van troonopvolging begint met prins William, gevolgd door zijn drie kinderen George, Charlotte en Louis. Daarna volgen prins Harry, zijn kinderen Archie en Lilibet, en vervolgens Andrew.

Koning Charles trok donderdag formeel de titels van zijn broer in. Andrew moet ook zijn woning Royal Lodge in Windsor verlaten.