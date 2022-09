Andrew, Edward en William pas na overlijden Queen op Balmoral

Prins Andrew, prins Edward en zijn vrouw Sophie en prins William waren niet op tijd op Balmoral Castle om afscheid te kunnen nemen van koningin Elizabeth. Dat kan worden opgemaakt uit het tijdstip waarop premier Liz Truss op de hoogte werd gebracht van het overlijden van de Queen.

Andrew, Edward, Sophie en William arriveerden rond 17.00 uur lokale tijd op Balmoral per auto. Volgens de woordvoerder van Truss werd de premier al om 16.30 uur lokale tijd bijgepraat over het overlijden van Elizabeth.

Eerder landden de prinsen en gravin op het vliegveld van Aberdeen. Vanaf daar was het ruim een uur rijden naar Balmoral Castle, het vakantieverblijf van Britse koninklijke familie. Ook prins Harry kwam te laat. Koning Charles, koningin-gemalin Camilla en prinses Anne waren al wel enige tijd bij de koningin. Het is niet duidelijk of zij wel bij haar overlijden aanwezig waren.