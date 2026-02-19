Andrew geeft Noorse koninklijke onderscheiding terug

Andrew Mountbatten-Windsor heeft een koninklijke Noorse onderscheiding teruggegeven die hij bijna vier decennia geleden ontving. Dat heeft het Noorse hof donderdag bekendgemaakt, meldt Reuters. De Orde van Sint-Olaf werd in 1988 aan de toenmalige prins Andrew toegekend.

“Andrew Mountbatten-Windsor heeft ervoor gekozen zijn onderscheiding terug te geven,” aldus een woordvoerder van het paleis in Oslo. Het paleis wilde niets zeggen over de reden waarom de onderscheiding was teruggegeven, onder verwijzing naar vertrouwelijkheid bij dergelijke onderscheidingen.

Andrew werd donderdag gearresteerd op verdenking van wangedrag in een openbare functie vanwege beschuldigingen dat hij vertrouwelijke overheidsdocumenten naar Jeffrey Epstein zou hebben gestuurd, meldde de BBC.