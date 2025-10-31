Andrew geschrapt van officiële lijst Britse adelstand

De naam van Andrew Mountbatten-Windsor staat niet langer op de peerage, de officiële lijst van de adelstand in Groot-Brittannië. Dat meldt de BBC in een liveblog. Voorheen stond Andrew daarin als hertog van York. Naast prins en hertog was Andrew ook graaf van Inverness en baron van Killyleagh.

Koning Charles besloot donderdag om zijn broer zijn titel van prins af te nemen. Ook zegde hij diens huurcontract voor de Royal Lodge op het landgoed bij Windsor Castle op. Dat deed hij vanwege de banden van Andrew met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Eerder deed Andrew op eigen initiatief al afstand van zijn titels.