Andrew had Epstein te gast op Royal Lodge na arrestatiebevel

Twee maanden nadat in de Verenigde Staten een arrestatiebevel was uitgevaardigd tegen Jeffrey Epstein, ontving prins Andrew hem in zijn woning Royal Lodge. Op het landgoed bij Windsor Castle waren op dat moment ook Ghislaine Maxwell en Harvey Weinstein aanwezig, meldt de BBC.

Het bezoek van de drie was ter gelegenheid van een gemaskerd bal dat werd georganiseerd voor de achttiende verjaardag van prinses Beatrice in 2006. De aanwezigheid van Epstein, Maxwell en Weinstein op het feest was eerder al bekendgemaakt, hoewel het niet duidelijk was dat het trio ook verbleef in de privéwoning van Andrew.

Prins Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn relatie met de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein, die zelfmoord pleegde terwijl hij zijn proces afwachtte. Eerder deze maand maakte Andrew bekend afstand te nemen van zijn koninklijke titels. De laatste tijd is ook de woonsituatie van de prins onderwerp van discussie in het Verenigd Koninkrijk. Buckingham Palace heeft nog niet gereageerd op de vraag of Andrew zijn huis zal verlaten.