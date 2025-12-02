Andrew krijgt geen compensatie voor verlaten van Royal Lodge

Andrew Mountbatten-Windsor, de jongere broer van koning Charles, krijgt waarschijnlijk geen compensatie voor het verhuizen van de Royal Lodge in Windsor naar een woning in Sandringham. Dat schrijven media als de BBC dinsdag.

Als onderdeel van zijn huurovereenkomst had de voormalige prins aanspraak kunnen maken op 488.000 pond voor een vervroegde afkoop. Maar het pand is vervallen en moet gerepareerd worden en dus zal Andrew “hoogstwaarschijnlijk” geen compensatie krijgen, staat in een rapport van de Crown Estate, dat de bezittingen van de koninklijke familie beheert.

Charles maakte eind oktober bekend dat Andrew zijn titel van prins kwijt is en hij het landgoed bij Windsor Castle moest verlaten. Andrew heeft een opzegtermijn van een jaar, dus hij zou nog langer in het pand kunnen blijven. Het is echter waarschijnlijker dat hij al begin volgend jaar verhuist.