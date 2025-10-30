Andrew krijgt huis in Sandringham betaald door koning Charles

Prins Andrew gaat verhuizen naar een woning op het landgoed Sandringham in Norfolk, dat maakte Buckingham Palace donderdag bekend. De verhuizing wordt privé betaald door koning Charles.

Andrew moet zijn huis Royal Lodge in Windsor verlaten en verhuist zodra dat mogelijk is. De prins heeft officieel bericht gekregen dat zijn huurovereenkomst stopt. Volgens de BBC heeft hij geen bezwaar gemaakt tegen de beslissing van de koning.

Ook trok koning Charles de koninklijke en andere adellijke titels van zijn broer formeel in. Prins Andrew zal voortaan bekendstaan als Andrew Mountbatten Windsor. Andrew kwam in opspraak door zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.