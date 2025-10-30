Andrew levert prinsentitel in en moet van Charles zijn huis uit

Koning Charles is het formele proces gestart om de titels en onderscheidingen van prins Andrew in te trekken. Dat maakt Buckingham Palace donderdag bekend in een verklaring. Ook moet de broer van Charles zijn huis in Windsor uit.

“Zijne Majesteit heeft vandaag een formeel proces in gang gezet om de Stijl, Titels en Onderscheidingen van prins Andrew in te trekken”, staat in de verklaring. Hij verliest daarmee onder meer zijn prinsen- en andere adellijke titels. “Zijn huurcontract voor de Royal Lodge heeft hem tot nu toe juridische bescherming geboden om daar te blijven wonen. Er is nu formeel opdracht gegeven om het huurcontract op te zeggen en hij zal verhuizen naar een andere privéwoning. Deze maatregelen worden noodzakelijk geacht, ondanks het feit dat hij de beschuldigingen tegen hem blijft ontkennen.”

Ook schrijft het Britse koningspaar dat “hun gedachten en diepste medeleven bij de slachtoffers en overlevenden van alle vormen van misbruik zijn en zullen blijven”.

Eerder kondigde prins Andrew zelf aan afstand te doen van zijn titels. Hij kwam in opspraak door zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.