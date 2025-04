Andrew met andere Britse royals bij jaarlijkse paasdienst

De Britse prins Andrew is zondag aanwezig bij de jaarlijkse paasdienst in de St George’s Chapel in Windsor Castle. Dat is te zien op beelden die Britse koningshuisverslaggevers delen op X.

De hertog van York arriveerde samen met zijn ex-vrouw Sarah Ferguson, zijn zus prinses Anne en haar man Timothy Laurence. Ook koning Charles, koningin Camilla, prins Edward en hertogin Sophie kwamen naar de paasdienst.

Met Kerstmis bleef Andrew nog weg van landgoed Sandringham, waar de Britse royals kerst vierden, nadat hij betrokken was geraakt bij een schandaal over zijn banden met een vermeende Chinese spion. De reputatie van Andrew is al jaren beschadigd, sinds hij in verband werd gebracht met vermeend seksueel misbruik.