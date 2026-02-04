Andrew Mountbatten-Windsor vertrokken uit Royal Lodge

De voormalige Britse prins Andrew is vertrokken uit zijn huis in Windsor. Dat schrijft onder meer de BBC. Andrew Mountbatten-Windsor zou maandagnacht uit Royal Lodge zijn vertrokken en woont nu in Wood Farm Cottage in Sandringham. Het nieuws volgt kort op de vrijgave van nieuwe documenten waarin hij weer wordt gelinkt aan de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De voorgenomen verhuizing was al in oktober aangekondigd. Dat gebeurde op hetzelfde moment dat Charles de titels van de 65-jarige Mountbatten-Windsor afnam. Naar verwachting komt de voormalige hertog in de komende weken nog wel terug naar Royal Lodge om de rest van zijn bezittingen op te halen.

De voormalige prins ligt al jaren onder vuur vanwege zijn contacten met Epstein. Hij kwam opnieuw in opspraak nadat nieuwe documenten in de kwestie-Epstein werden vrijgegeven. Daaronder waren foto’s van Mountbatten-Windsor die op handen en knieën over een vrouw heen hangt.

Daarmee is het nog niet klaar voor de voormalige royal. De politie van Thames Valley zegt momenteel te kijken naar beschuldigingen dat een vrouw door Epstein naar Groot-Brittannië is gestuurd voor een seksuele ontmoeting met Mountbatten-Windsor. De ontmoeting zou in 2010 hebben plaatsgevonden in Royal Lodge. De BBC heeft Mountbatten-Windsor gevraagd om commentaar, maar hij heeft nog niet gereageerd.