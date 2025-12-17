Andrew niet aanwezig bij jaarlijkse kerstlunch koning Charles

Andrew Mountbatten-Windsor was niet aanwezig bij de traditionele kerstlunch die koning Charles organiseerde op Buckingham Palace. Diverse Britse media, waaronder de Daily Mail, hebben foto’s gepubliceerd van de voormalige prins, die werd gespot tijdens het paardrijden in Windsor. Op hetzelfde moment kwam de Britse koninklijke familie bijeen om met elkaar te lunchen.

Voordat koning Charles naar landgoed Sandringham in Norfolk vertrekt om er de feestdagen door te brengen, geeft hij traditiegetrouw een lunch op het paleis in Londen. Foto’s tonen dat onder anderen prins William, zijn vrouw Catherine en hun drie kinderen waren uitgenodigd, evenals prins Edward en zijn gezin. Ook prinses Beatrice en prinses Eugenie, de dochters van Andrew, kwamen naar de lunch. Volgens bronnen wil de Britse vorst zijn nichten niet afstraffen voor de daden van hun vader.

Andrew raakte opnieuw in opspraak na de openbaringen in het postume boek van Virginia Giuffre, die eerder dit jaar overleed door zelfdoding. Giuffre heeft de broer van koning Charles jarenlang beschuldigd van seksueel misbruik toen ze minderjarig was en vertelde over zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel Andrew de beweringen altijd heeft ontkend, nam Charles maatregelen. Zo verloor Andrew zijn prinsentitel en moest hij de Royal Lodge in Windsor verlaten.