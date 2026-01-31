Andrew nodigde Epstein uit op Buckingham Palace voor diner

De Britse ex-prins Andrew Mountbatten-Windsor heeft de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein in 2010 uitgenodigd op Buckingham Palace. Dat blijkt uit de documenten over Epstein die vrijdag zijn gepubliceerd door het Amerikaanse ministerie van Justitie. In berichten tussen de twee blijkt dat Epstein de broer van koning Charles vroeg om samen te dineren, meldt persbureau AFP. “We kunnen dineren in Buckingham Palace met veel privacy”, schreef Mountbatten-Windsor. Het is onduidelijk of de dinerafspraak werkelijk heeft plaatsgevonden.

In de maand voor het geplande diner mailde Epstein aan Mountbatten-Windsor dat hij een vrouw kende met wie de ex-prins graag samen zou dineren. Volgens Epstein was de vrouw Russisch en 26 jaar oud. Ze zou van 20 tot 24 augustus in Londen zijn. Mountbatten-Windsor antwoordde dat hij rond die tijd in Genève was, maar dat hij haar graag zou ontmoeten. Of de ontmoeting heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk.

Epstein werd in 2008 voor het eerst veroordeeld tot achttien maanden cel voor het ronselen van een minderjarige voor prostitutie. Na 13 maanden kwam hij vrij. Mountbatten-Windsor zei eerder dat hij de banden met Epstein verbrak in december 2010. Volgens AFP blijkt uit rechtbankdocumenten dat de ex-prins na 2010 wel contact had met Epstein.

Epstein had banden met veel bekende en invloedrijke mensen, onder wie de Amerikaanse president Donald Trump. In 2019 werd Epstein opgepakt en aangeklaagd voor grootschalige handel van minderjarigen voor seks. Hij overleed een maand later in zijn cel. Volgens de Amerikaanse autoriteiten pleegde hij zelfmoord.