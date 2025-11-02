Andrew raakt ook laatste militaire titel kwijt

De voormalige prins Andrew raakt ook zijn laatste militaire titel kwijt. De Britse minister van Defensie zegt dat momenteel wordt gewerkt om hem ook de titel van viceadmiraal van de Royal Navy af te nemen, schrijft de BBC.

“De koning heeft aangegeven dat we deze stap moeten nemen en we werken daar momenteel aan”, zei minister John Healey tegen de Britse omroep.

Andrew had in 2022 al zijn andere militaire titels ingeleverd, nadat hij werd beschuldigd van seksueel misbruik in de Verenigde Staten. Virginia Giuffre had de jongere broer van koning Charles aangeklaagd. Hij behield toen wel de titel viceadmiraal. Andrew verloor eerder deze week zijn titel van prins. Hij kwam in opspraak vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein.