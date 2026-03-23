Andrew voor het eerst sinds arrestatie in openbaar gezien

Andrew Mountbatten-Windsor is voor het eerst gezien sinds zijn arrestatie in februari. De voormalige prins werd door een fotograaf vastgelegd terwijl hij zijn honden uitliet, melden Britse media.

Onder andere The Telegraph publiceerde een foto waarop Andrew van ver is vastgelegd. Het beeld werd gemaakt in de buurt van zijn nieuwe woning op het landgoed Sandringham in Norfolk.

Andrew werd half februari gearresteerd in een onderzoek naar een ambtsmisdrijf. Sinds zijn vrijlating diezelfde avond werd hij niet meer in het openbaar gezien. De broer van koning Charles werd destijds gefotografeerd terwijl hij zich probeerde te verbergen voor de camera’s op de achterbank van een auto.