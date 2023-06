Anna Wintour krijgt koninklijke onderscheiding van Charles

Anna Wintour, de hoofdredacteur van het blad Vogue, is een van de Britten die een koninklijke onderscheiding krijgt van de Britse koning Charles. Zij mag zichzelf volgens Britse media nu Companion of Honour noemen. Deze ridderorde wordt alleen maar toegekend aan mensen die over een lange periode een belangrijke bijdrage aan kunst, wetenschap of geneeskunde hebben geleverd.

Niet alleen Wintour valt deze eer te beurt, maar ook professor John Bell, die een prominente rol speelde in de bestrijding van de coronapandemie. Daarnaast staat schrijver Sir Ian McEwan op dit korte lijstje.

Andere bekende Britten die een minder prominent lintje krijgen, zijn televisiepresentator Davina McCall, Line of Duty-actrice Vicky McClure en radio-dj Ken Bruce. Ook staat Jeremy Darroch op de lijst, de voormalige baas van Sky News, en Mark Thompsons, die jarenlang de BBC leidde.

Het is de eerste maal dat Charles deze zogenoemde Birthday Honours toekent sinds hij op de troon zit. Hij reikte in november 2022 ook een reeks lintjes uit, maar deze erelijst was nog samengesteld onder supervisie van koningin Elizabeth.