Anne, Catherine en William te gast in podcast voor WK rugby

Prinses Anne, prinses Catherine en prins William hebben voor het WK rugby een podcast opgenomen met de mannen van The Good, The Bad & The Rugby. De aflevering, die werd opgenomen op Windsor Castle, werd zaterdag online gezet.

Presentatoren James Haskell, Alex Payne en Mike Tindall, de schoonzoon van Anne, spraken met de prins en prinses van Wales en de zus van koning Charles over rugby en hun liefde voor de sport. Zo vertelde Catherine dat zij en haar man altijd zeer competitief zijn en nog nooit een potje tennis hebben afgemaakt omdat het altijd een mentaal gevecht wordt tussen de twee.

Ook de sportiviteit van de kinderen van William en Catherine kwam ter sprake. Zo denkt de prinses dat George, Charlotte en Louis de competitiviteit van hun ouders “een klein beetje” hebben overgenomen. “Ze hebben allemaal een ander temperament en terwijl ze opgroeien proberen ze allerlei verschillende soorten sporten uit. Ik ben benieuwd hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen.”

William en Catherine reizen dit weekend af naar Frankrijk om het WK daar te volgen.