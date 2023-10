Anne en Albert zien Schotse uitschakeling op WK rugby

Het duel tussen Ierland en Schotland op de WK rugby heeft zaterdagavond op koninklijke belangstelling kunnen rekenen. Op de tribune in het Stade de France vlak bij Parijs zat zowel de Britse prinses Anne als prins Albert van Monaco.

Anne was naar Frankrijk afgereisd om het Schotse team aan te moedigen. De zus van koning Charles is beschermvrouwe van de Schotse rugbybond. Mogelijk vertrok ze met een lichte kater uit het stadion want Schotland verloor met 36-14 van de Ieren en wist zich niet de plaatsen voor de knock-outfase.

Vorige maand waren prins William en prinses Catherine ook al aanwezig bij een wedstrijd op de WK rugby. Zij zijn beschermheer en -vrouw van respectievelijk de Welshe en de Engelse rugbybond. Wales en Engeland hebben zich wel geplaatst voor de kwartfinales.