Anne herdenkt oorlogsslachtoffers na aankomst in Singapore

De Britse prinses Anne is begonnen aan een tweedaags bezoek aan Singapore. Op de eerste dag stopte ze samen met haar man Timothy Laurence bij oorlogsbegraafplaats Kranji, waar talloze Britse veteranen hun laatste rustplaats vonden.

De jongere zus van koning Charles hield een minuut stilte en legde daarna een krans van klaprozen bij het monument, berichten Britse media.

Onder de begraven soldaten is ook een familielid van Laurence. Het gaat om een adelborst die op 18-jarige leeftijd omkwam aan boord van HMS Repulse. Japanse vliegtuigen brachten het schip in december 1941 tot zinken in de Zuid-Chinese Zee. Laurence legde een krans op zijn graf.

Het bezoek aan Singapore staat in het teken van zestig jaar diplomatieke betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk. Eerder deze week was de 75-jarige Anne nog in Australië.