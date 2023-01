Anne-Mar Zwart wordt op straat aangeklampt over Blauw Bloed 2.0

Anne-Mar Zwart, de presentatrice van de nieuwe versie van het programma Blauw Bloed, merkt dat de belangstelling in Nederland voor royaltynieuws erg groot is. Zij werd de afgelopen week op straat ook aangeklampt door fans die blij waren dat Blauw Bloed terugkeerde op televisie.

“Mensen keken mij dan op straat blij aan en zeiden: wat fijn dat het terugkeert! Wanneer begint het weer?!” vertelt Zwart zondag aan het ANP. “Er is een grote groep mensen die heel blij zijn dat het programma terug is. Die willen zoveel mogelijk nieuws over koningshuizen horen en zien.”

Deze stelling lijkt te worden ondersteund door de kijkcijfers. Blauw Bloed trok zaterdagavond bijna een half miljoen kijkers. “We zijn hier ontzettend blij mee”, aldus Zwart. “Dit is een goede start, die we hopen uit te bouwen, zowel op televisie als online. We hebben een geweldig team dat daar heel hard zijn best voor doet.”

De formule van het EO-programma is enigszins veranderd. “Er is meer interactie: ik voer altijd een gesprek met twee experts. Dat maakt het levendiger en er is meer ruimte voor spontaniteit”, aldus de presentatrice. Ook is er meer ruimte voor mode, historie en architectuur en kunnen kijkers vragen stellen over koningshuizen. Deze worden dan in reportages beantwoord.