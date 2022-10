Anne praat in New York over vuurtorens en gaat met de ferry

De Britse prinses Anne heeft een verrassingsbezoek gebracht aan New York. De dochter van wijlen koningin Elizabeth voer mee op de ferry van Staten Island, zo deelde het New Yorkse openbaarvervoerbedrijf op Twitter.

Volgens Amerikaanse media bezocht de Princess Royal in St. George, Staten Island ook nog het National Lighthouse Museum. Hier werd ze benoemd tot erevoorzitter van de zogenoemde Campaign for Illuminating Future Generations, waarmee geld wordt ingezameld voor nieuwe tentoonstellingen over vuurtorens en grotere huisvesting van het museum.

Anne zei tijdens de ceremonie dat vuurtorens altijd al een goede manier zijn geweest om mensen te leren over het belang van maritieme zaken. “Het gaat niet alleen maar om het vak van vuurtorenwachter, maar ook de impact van wat we op zee doen en hoe we daar beter voor kunnen zorgen en hoe dat ons leven beïnvloedt.”