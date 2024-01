Anne twijfelde over hoed die zicht Harry blokkeerde bij kroning

Prinses Anne koos niet zelf voor de hoed die ze droeg bij de kroning van haar broer Charles, en ze ging ook niet expres voor prins Harry zitten zodat die door de hoed deels uit beeld verdween. Dat staat in het boek Charles III: New King. New Court. The Inside Story. Het boek verschijnt donderdag en delen zijn nu al verspreid onder Britse media.

“Bij de kroning zelf zat prins Harry op de derde rij van de koninklijke sectie, direct achter prinses Anne, die een opvallende roodgepluimde hoed droeg die de hele tijd op haar hoofd bleef”, staat volgens de Daily Mail in het boek. “Sluipschutters op sociale media concludeerden onmiddellijk dat Harry opzettelijk achter de hoge hoed van zijn tante was geplaatst, om zijn zicht te belemmeren. Dat is onzin.”

Niet alleen zou volgens de schrijver van het boek niet zo gehandeld worden vanuit de koninklijke afdeling die voor dergelijke plechtigheden zorgt, ook zou prinses Anne pas last minute zijn geswitcht naar die stoel “na haar verzoek om een snel vertrek mogelijk te maken”.

Ook Anne zelf komt in het boek aan het woord, en noemt het een “interessante vraag” of ze de hoed wilde dragen tijdens de plechtigheid. “Weet je zeker dat ik de hoed op moet houden, vroeg ik. Omdat het een behoorlijk grote hoed is. En het antwoord was ja. Daar ga je. Niet mijn keuze.”