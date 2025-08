Anne ‘verdient eigen bladzijde’ in gastenboek van Ierse president

De Ierse president Michael Higgins heeft de Britse prinses Anne woensdag ontvangen in Dublin. Het bezoek van de zus van koning Charles vond plaats in de ambtswoning Áras an Uachtaráin in de Ierse hoofdstad. Higgins prees onder meer de “aanzienlijke bijdrage” van Anne aan de relatie tussen Ierland en het Verenigd Koninkrijk en vond dat de 74-jarige ‘Princess Royal’ een eigen bladzijde in zijn gastenboek verdiende.

“Het is iets warmer dan tijdens onze gebruikelijke ontmoetingen. Het is een betere tijd van het jaar, nietwaar”, zei Anne tegen Higgins volgens The Irish Times. De prinses bezoekt Ierland vaker voor het belangrijkste rugbytoernooi van het noordelijk halfrond, het Six Nations Championship dat doorgaans begin van het jaar plaatsvindt. Anne is beschermvrouwe van de Schotse rugbybond.

Higgins nodigde Anne vervolgens uit om het gastenboek te tekenen, wat de prinses “zeer aardig” vond. Anne vroeg waar ze haar handtekening moest neerzetten, omdat ze “geen hele bladzijde wilde verpesten”. Volgens de Ierse president was dat niet aan de orde. “U verdient een hele pagina”, zei hij volgens de Ierse krant. De prinses schreef vervolgens “Anne. 6th August 2025” op.

In een verklaring na afloop liet Higgins weten blij te zijn met de gesprekken die hij met Anne heeft gevoerd. “Ik was ook verheugd om de bijdrage te erkennen die de ‘Princess Royal’ in de loop der jaren heeft geleverd aan de paardensport en aan daarmee verband houdende leer- en therapiediensten.” Anne is een groot paardensportliefhebber en is tot en met zondag nog in Ierland voor de 150e Dublin Horse Show.