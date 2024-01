Anti-monarchiebeweging opnieuw naar politie om prins Andrew

De Britse anti-monarchiebeweging Republic heeft zich opnieuw bij de politie gemeld over prins Andrew. Aanleiding is het feit dat Andrew wordt genoemd in het document dat een Amerikaanse rechtbank heeft vrijgegeven over mensen die banden hadden met Jeffrey Epstein, de Amerikaanse financier die in 2019 zelfmoord pleegde. Epstein werd ervan beschuldigd op grote schaal jonge meisjes, sommigen 14 jaar oud, te hebben misbruikt.

Het document dat woensdag- op donderdagnacht werd vrijgegeven, telt 943 pagina’s en zou namen van slachtoffers, medewerkers en vermoedelijke medeplichtigen bevatten. Eerder deed Republic al aangifte tegen Andrew, maar nu eist de organisatie dat er antwoorden komen. De organisatie beweert dat het document “nieuwe inzichten” brengt en “serieuze vragen oproept”.

Epstein had een machtig netwerk in de Verenigde Staten en daarbuiten en trok vaak op met prominente figuren, onder wie de Britse prins Andrew. Epstein maakte een einde aan zijn leven voordat de federale rechtszaak tegen hem was gestart. Naar aanleiding van de beschuldigingen moest Andrew zijn koninklijke titels inleveren.