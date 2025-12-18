Antony Price (80), modeontwerper Bowie en Camilla, overleden

De Britse modeontwerper Antony Price is op 80-jarige leeftijd overleden. Dat meldt de BBC. Zijn ontwerpen waren onder meer geliefd bij David Bowie, de rockband Roxy Music en koningin Camilla.

De band Duran Duran schrijft op Instagram dat Price behalve een goede vriend een “visionair” was. Ook schrijven ze dat niemand zo glamoureus kon ontwerpen als hij.

Price presenteerde vorige maand nog zijn nieuwste collectie in Londen met zijn laatste modeshow.

De ontwerper werd geboren in Yorkshire in 1945. Begin jaren zestig verhuisde Price naar Londen om te studeren aan het Royal College of Art. Een jaar na zijn afstuderen begon hij met het ontwerpen van herenkleding bij Stirling Cooper. Hij was de bedenker van de nauwsluitende, geknoopte broeken die Sir Mick Jagger droeg tijdens de Gimme Shelter-tour van The Rolling Stones in 1969.