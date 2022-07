Antwerpse financiële instelling blij met steun van de koningin

Koningin Mathilde van België is dinsdag langsgegaan bij MicroStart, de grootste microfinancieringsinstelling in België. De vorstin bracht een bezoek om de bekendheid voor die vorm van financiering te vergroten. Het bedrijf in Antwerpen is haar daarvoor erg dankbaar, liet manager Olivia Van den Bogaert na afloop weten aan persbureau Belga.

Bij MicroStart kunnen kleine ondernemers die geen toegang hebben tot financiering bij de traditionele banken terecht voor een microkrediet. Mathilde hoorde tijdens twee rondetafelgesprekken van klanten en werknemers over hun ervaringen.

Volgens Van den Bogaert kan de sector meer bekendheid gebruiken. “De aandacht en visibiliteit die we krijgen via de koningin is erg belangrijk voor ons. In de toekomst zullen er meer en meer mensen zijn die enkel via een microkrediet een zaak kunnen opstarten.”