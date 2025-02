Arabische royals praten in Caïro verder over eigen plan voor Gaza

Het overleg dat Arabische leiders vrijdag in Riyad hadden over de toekomst van de Gazastrook, wordt op 4 maart in de Egyptische hoofdstad Caïro hervat. Dat meldt staatspersbureau SPA over de bijeenkomst, naar aanleiding van het plan van de Amerikaanse president Donald Trump over het gebied, die de Saudische kroonprins Mohammed bin Salman als gastheer voorzat.

Trump stelde begin deze maand voor het gebied over te nemen om er, zoals hij toen in het Witte Huis in het bijzijn van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu voorstelde, “de Rivièra van het Midden-Oosten” van te maken. Dat idee leidde tot felle kritiek vanuit de Arabische wereld. Onder meer Saudi-Arabië gaf kort na die aankondiging aan zich te verzetten tegen iedere vorm van het verdrijven van Palestijnen uit Gaza.

Als alternatief voor Trumps plannen werkt Egypte, samen met andere landen in de regio, sindsdien aan een eigen plan voor de wederopbouw en toekomst van het door oorlog verwoeste gebied. Hiervoor ontving de 39-jarige kroonprins vrijdag onder meer de emirs van Koeweit en Qatar, koning Abdullah van Jordanië, de kroonprins van Bahrein, sjeik Mohammed bin Zayed al-Nahyan van de Verenigde Arabische Emiraten en de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi.

Tijdens die ontmoeting “herhaalden de leiders hun steun voor de Palestijnse zaak” en werden ook andere ontwikkelingen in de regio besproken. Op de Arabische top die op 4 maart in Caïro gehouden zal worden, zullen de besprekingen over Gaza worden voortgezet, staat in een verklaring.